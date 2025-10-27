BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sabah saatlerinde yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca Armutlu hattındaki sabah ve öğle seferlerinin de iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti sebebiyle gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferlerinin de iptal edildiği açıklandı.
Seferlerde değişiklik olabilir
Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak gün içerisindeki diğer seferlerde de değişiklik olabileceğini belirterek, yolcuların sefer güncellemelerini BUDO'nun resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden takip etmeleri uyarısında bulundu.