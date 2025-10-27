BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti sebebiyle gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferlerinin de iptal edildiği açıklandı.

Seferlerde değişiklik olabilir

Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak gün içerisindeki diğer seferlerde de değişiklik olabileceğini belirterek, yolcuların sefer güncellemelerini BUDO'nun resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden takip etmeleri uyarısında bulundu.