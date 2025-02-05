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BUDO'ya kar engeli: Bazı seferler iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesini etkisi altına alacak kar yağışı ve elverişsiz hava şartları sebebiyle, BUDO yetkilileri bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19. 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"

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