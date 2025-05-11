BUGÜN ANNELER GÜNÜ MÜ? 11 Mayıs pazar Anneler Günü mü?

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü için sabahın erken saatlerinden itibaren birçok evde anneler için sürprizler hazırlanırken, çiçekçiler ve hediye dükkanlarında hareketlilik yaşanıyor. Tarih konusunda tereddütte düşenler ise "Anneler Günü bugün mü?" sorusunu sıkça yöneltiyor.

Anneler Günü bugün mü?

2025 yılında Anneler Günü, her yıl olduğu gibi mayıs ayının ikinci pazar gününe denk geliyor. Bu yıl bu tarih 11 Mayıs Pazar gününe denk geldiği için, evet, bugün Anneler Günü...

Türkiye’de kutlanmaya başlanması

Türkiye’de Anneler Günü, ilk kez 1955 yılında kutlanmaya başlandı. Türk Kadınlar Birliği’nin önerisiyle bu özel gün, diğer ülkelerde olduğu gibi Mayıs ayının ikinci Pazar günü olarak benimsendi.

Modern Anneler Günü'nün doğuşu

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1908 yılında, Anna Jarvis adlı bir kadın, 1905’te ölen annesini anmak için bir anma günü düzenledi. Bu etkinlik, annelerin özverili ve sessizce yaptıkları fedakârlıkları takdir etmek amacıyla başladı.

Anna Jarvis'in kampanyaları sonucu, 1914 yılında ABD Başkanı Woodrow Wilson, her Mayıs ayının ikinci Pazar gününü "Anneler Günü" olarak resmen ilan etti.