Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a İzlanda soğuğu uyarısı! 14 Ocak 2025 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son açıklamaya göre, İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası hafta boyunca etkili olacak. Soğuk dalgasıyla birlikte sağanak yağışların da yurtta etkili olması bekleniyor.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Yozgat ve Gümüşhane çevreleri ile gece saatlerinde Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının, Orta Karadeniz'de 4-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MGM'den uyarılar!

Kuvvetli yağış uyarısı

MGM, bugün itibarıyla kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Yağışların, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiği için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

MGM, rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı!

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bu sebeple de ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine vurgu yapılıyor.

AKOM İzlanda soğuğuna karşı uyardı!

Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) açıklamasına göre, İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası perşembe gününe kadar etkili olacak. Marmara genelinde aralıklarla sağanak yağışlar görülecek, sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında kalacak. Vatandaşlara soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

Üç büyük kentte hava durumu

MGM'ye göre bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu şöyle olacak:

İstanbul

Kentte sıcaklığın 5-8 derece ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İzmir

İzmir'de sıcaklığın 10-13 derece ve aralıklı sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması da bekleniyor.

Ankara

Sıcaklığın 4-10 derece olması beklenen Ankara'da, aralıklı yağmur ve sağanak yağış için uyarı yapılıyor.

Bölgelere göre hava durumu

MGM'nin bölgelere göre hava durumu tahmini şöyle:

Marmara

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; gece saatlerinde Balıkesir'in batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Ege

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile zamanla Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Yozgat çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.