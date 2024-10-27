Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ekim Pazar gününe ilişkin hava durumunu paylaştı. Ülke genelinde yağış beklenmezken, genel olarak bulutlu ve açık bir havanın olacağını belirtti. Pazartesi günü de hava koşulları değişmeyecek, salıdan itibaren ise sıcaklık biraz düşecek.
Meteoroloji, 27 Ekim’e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Bölgelerimizde hava nasıl olacak?
MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Az bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık