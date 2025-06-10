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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 8 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu paylaştı, ‘Bugün hava nasıl olacak’ sorusu yanıt buldu. Yeni hava durumu değerlendirmelerine göre; Kurban Bayramı tatili sonrası ilk mesai gününde 8 ilde sağanak yağış etkili olacak. 

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 8 il için sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Kurban Bayramı tatili sonrası ilk mesai gününde 8 ilde sağanak yağış görülecek.  

Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güney, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla güneyinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Denizli’nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Kaynak: HABER MERKEZİ