Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 8 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu paylaştı, ‘Bugün hava nasıl olacak’ sorusu yanıt buldu. Yeni hava durumu değerlendirmelerine göre; Kurban Bayramı tatili sonrası ilk mesai gününde 8 ilde sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Kurban Bayramı tatili sonrası ilk mesai gününde 8 ilde sağanak yağış görülecek.
Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güney, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla güneyinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Denizli’nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık