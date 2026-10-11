Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den sağanak ve sis uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye’nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Güney kesimlerde ise parçalı bulutlu hava ile birlikte bazı bölgelerde sağanak görülecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Doğu Akdeniz’de öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Adana’da sıcaklığın 33, Hatay’da ise 30 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu’da Kayseri’nin güneyi ile Niğde çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak öngörülüyor. Doğu Anadolu’da ise Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağışların akşam saatlerinden sonra etkili olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu genelinde de gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diyarbakır’da sıcaklığın 28, Mardin’de 26, Siirt’te 27 ve Şanlıurfa’da 29 derece olması bekleniyor.

Marmara ve Ege’de sis bekleniyor

Marmara’da gün boyunca az bulutlu ve açık bir hava öngörülürken, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İstanbul’da en yüksek sıcaklığın 25, Bursa’da 28, Çanakkale’de 27 ve Kırklareli’nde 28 derece olacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi’nde de hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek. İzmir ve Denizli’de sıcaklığın 28, Manisa’da 29, Muğla’da ise 25 dereceye ulaşması bekleniyor.

Batı Karadeniz’de pus ve sis

Batı Karadeniz’de az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sıcaklıkların Bolu’da 26, Düzce’de 29, Kastamonu’da 25 ve Zonguldak’ta 24 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’de ise yağış beklenmiyor. Samsun’da 25, Trabzon ve Rize’de 24 derece sıcaklık öngörülüyor.

Ankara 26, İstanbul 25, İzmir 28 derece

Meteoroloji’nin tahminlerine göre üç büyük kentte yağış beklenmiyor. İstanbul’da hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 25 derece olacak. Ankara’da 26, İzmir’de ise 28 dereceye kadar çıkacak.