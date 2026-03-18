Bugün İstanbul'da hangi yol kapalı? İşte kapalı yolların listesi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alındı ve 23 Mart'ta tutuklandı. "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı dava sürerken gözaltıların 1. yıldönümünde CHP Saraçhane'de miting düzenleyecek. Saat 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbullular şimdi "Bugün İstanbul'da hangi yol kapalı" sorusuna cevap arıyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlamaya göre, saat 16.00 itibarıyla çok sayıda ana arter ve bu yollara bağlanan cadde ile sokaklar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda Fevzipaşa, Macar Kardeşler, İtfaiye, 15 Temmuz Şehitler, Gençtürk, Cemal Yener Tosyalı, Dede Efendi, Şehzadebaşı, Vezneciler, 16 Mart Şehitleri, Bozdoğan Kemeri, Darülfünun ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı araç geçişine kapatılacak. Söz konusu güzergahlara çıkan bağlantı yollarının da uygulamadan etkileneceği belirtildi.

Alternatif güzergahlar hangileri?

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların da belirlendiğini açıkladı. Buna göre Vatan, Millet, Namık Kemal, Sahil Kennedy ve Ragıp Gümüşpala caddeleri ulaşım için kullanılabilecek.