Bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, metrobüs, metro, otobüs, tramvay bedava mı?

Bugün, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü... İtilaf Devletleri'nin 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgali sonrası bu özel gün her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bugün merak edilen konulardan biri de toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı... İşte "İETT, metrobüs, metro, otobüs, tramvay bedava mı" sorusunun yanıtı...

İstanbul'da yarın toplu taşıma (ulaşım) ücretsiz mi?

İstanbul'da bugün (6 Ekim) toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile vatandaşlar bedava seyahat edebilecek.

Fakat adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ücretsiz uygulama geçerli olmayacak.