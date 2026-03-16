Bugün Kadir Gecesi mi? 2026 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?
On bir ayın sultanı Ramazan devam ederken Kadir Gecesi ile ilgili merak da giderek artıyor. İslam inancında büyük manevi değere sahip olan bu özel gece, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. Tarih konusunda tereddüde düşenler "2026 Kadir Gecesi ne zaman" sorusunu sıkça yöneltiyor.
Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak bildirilen Kadir Gecesi için nefesler tutulurken bu hayırlı gece ibadetlerle geçirilmek isteniyor. Milyonların beklediği gün geldi ve yoğun şekilde "Bugün Kadir Gecesi mi" diye soruluyor.
Kadir Gecesi ne zaman?
Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 2026
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü