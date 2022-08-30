30 Ağustos Zafer Bayramı ile bu yıl Büyük Taarruz'un 100. yıl döünümü kutlanıyor. Ulusal bayramlardan biri olan ve resmi tatiller arasında yer alan Zafer Bayramında pek çok kurum tatil yaparken, kargo göndermek isteyen ya da kargo almayı bekleyen vatandaşlar, bugün kargolar açık mı, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Kargolar açık mı?

Pek çok kurum ve kuruluş bugün tatil yapıyor. Kargolar da bugün kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. Zafer Bayramı gibi ulusal ve dini bayramlarda kargo firmaları vatandaşlara hizmet vermezken, tatil sürecinin hemen ardından normal çalışma saatlerine geri dönüyor.

Banka ve PTT'de kapalı olacak

Bugün kargocuların yanı sıra bankalar ve PTT şubeleri de kapalı olacak. Kamu bankaları Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank şubelerinin tamamı ile PTT şubelerinin tamamı resmi tatilin sona ermesinin ardından 31 Ağustos'ta 09.00-05.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.