BUGÜN KÜTAHYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Kütahya'da hangi ilçelerde okullar tatil? Pazarlar ve Simav'da okullar tatil mi?

İstanbul'dan sonra Kütahya da beşik gibi... Kütahya sabahtan bu yana üç kez hissedilir bir şekilde sallandı. Bunun ardından okullar ile ilgili duyuru yapıldı. Şimdi sıklıkla "Kütahya'da bugün okullar tatil mi oldu? Kütahya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?" sorusu yöneltiliyor.

KÜTAHYA SİMAV VE PAZARLAR'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kütahya Valisi Musa Işın, deprem sonrası Simav ve çevre köylerde okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu. Vali Işın yaptığı açıklamasında "İlimiz Simav ilçesinde, saat 7.23'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bizi müteessir edecek herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Hemşehrilerimiz sadece bizim yapacağımız açıklamalara itibar etsinler. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun" dedi.

Bu arada, deprem nedeniyle Pazarlar ilçesinde de eğitime ara verildiği öğrenildi.