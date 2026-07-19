Bugün ne sınavı var? 19 Temmuz 2026 Pazar hangi sınav var?
Hem son kontrolleri yapmak isteyen adaylar hem de bugünkü kalabalığı gören vatandaşlar "Bugün ne sınav var" diye soruyor. İşte 19 Temmuz 2026 Pazar günkü gerçekleşecek sınav ile ilgili bilgiler...
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Bugün yüz binler yollara dökülmüş sınav merkezine doğru gidiyor. Okul önlerindeki kalabalığı görenler meraklarını gidermek adına "Bugün ne sınavı var" diye soruyor. İşte detaylar...
19 Temmuz 2026 Pazar hangi sınav var?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binasına alınmayacak.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının 3. oturumu da bugün gerçekleşiyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ