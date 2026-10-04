Bugün ne sınavı var? 4 Ekim Pazar hangi sınav var?
Bugü yüz binler KPSS Ön lisans sınavına katılmak için yollara döküldü. Kalabalığı gören vatandaşlar bugün hangi sınavın yapılacağını öğrenmek isterken bu yıl sınava hazırlanan adaylar ise son kontroller için "Bugün ne sınavı var" diye soruyor.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bugün pazar günü ve sokaklarda, otobüslerde olağan dışı bir hareketlilik var. Binlerce kişi sınav için koşuşturma içerisinde... Okul önlerinde yoğunluk gören vatandaşlar ve sınavı kaçırmak istemeyen adaylar "Bugün ne sınavı var" sorusuna cevap arıyor.
Bugün ne sınavı var?
Bugün ÖSYM'nin düzenlediği ve 2 yılda bir gerçekleşen KPSS Ön lisans sınav gerçekleşiyor.
2026-KPSS Ön Lisans Sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ