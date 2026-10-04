Bugün ne sınavı var? 4 Ekim Pazar hangi sınav var?

Bugün pazar günü ve sokaklarda, otobüslerde olağan dışı bir hareketlilik var. Binlerce kişi sınav için koşuşturma içerisinde... Okul önlerinde yoğunluk gören vatandaşlar ve sınavı kaçırmak istemeyen adaylar "Bugün ne sınavı var" sorusuna cevap arıyor.

Bugün ne sınavı var?

Bugün ÖSYM'nin düzenlediği ve 2 yılda bir gerçekleşen KPSS Ön lisans sınav gerçekleşiyor.

2026-KPSS Ön Lisans Sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.