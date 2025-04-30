1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil. Tatil günlerinde kurum ve kuruluşların açık olup olmadığı yoğun şekilde araştırılıyor. Noter ve kargoların durumu da sorgulanıyor. Peki, Bugün noterler açık mı? 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta noterler açık mı?

Bugün resmi tatil olması sebebiyle noterler kapalı olacak. Nöbetçi noterler de 1 Mayıs'ya görev yapmayacak. 2 Mayıs Cuma günü noterler tekrar çalışmaya başlayacak.

1 Mayıs kargolar çalışıyor mu?

Resmi tatillerde kargolar da çalışmıyor. Kargolar 2 Mayıs Cuma günü dağıtıma çıkacak.