Bugün termometreler 22 kentte 40 dereceyi aştı

Yurt genelinde bugün 22 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Bugün 22 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 47,8 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Hatay'ın Defne ilçesinde 47,8 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Adana'nın Seyhan ilçesi 47,5, Şırnak'ın Cizre ilçesi 46,9 ve Mersin'in Mezitli ilçesi 46,8 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE

SICAKLIK(C°)

Hatay, Defne

47,8

Adana, Seyhan

47,5

Şırnak, Cizre

46,9

Mersin, Mezitli

46,8

Osmaniye, Sumbas

46,7

Şanlıurfa, Ceylanpınar

45,8

Kilis, Elbeyli

45,7

Gaziantep, Karkamış

45,3

Kahramanmaraş, Andırın

45,3

Antalya, Serik

45

Mardin, Nusaybin

44,8

Siirt, Kurtalan

44

Aydın, Çine

43,9

Muğla, Milas

43,8

Diyarbakır, Sur

43,5

Burdur, Bucak

43,1

Batman, Hasankeyf

43

Adıyaman il merkezi

42,6

İzmir, Beydağ

42,2

Eskişehir, Sarıcakaya

41,3

Denizli, Sarayköy

40,9

Manisa, Köprübaşı ve Gölmarmara

40,6