Bugün termometreler 22 kentte 40 dereceyi aştı
Yurt genelinde bugün 22 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.
Yurt genelinde bugün 22 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Bugün 22 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 47,8 derece aralığında ölçüldü.
Günün en yüksek sıcaklığı Hatay'ın Defne ilçesinde 47,8 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Adana'nın Seyhan ilçesi 47,5, Şırnak'ın Cizre ilçesi 46,9 ve Mersin'in Mezitli ilçesi 46,8 dereceyle takip etti.
Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
İL/İLÇE
SICAKLIK(C°)
Hatay, Defne
47,8
Adana, Seyhan
47,5
Şırnak, Cizre
46,9
Mersin, Mezitli
46,8
Osmaniye, Sumbas
46,7
Şanlıurfa, Ceylanpınar
45,8
Kilis, Elbeyli
45,7
Gaziantep, Karkamış
45,3
Kahramanmaraş, Andırın
45,3
Antalya, Serik
45
Mardin, Nusaybin
44,8
Siirt, Kurtalan
44
Aydın, Çine
43,9
Muğla, Milas
43,8
Diyarbakır, Sur
43,5
Burdur, Bucak
43,1
Batman, Hasankeyf
43
Adıyaman il merkezi
42,6
İzmir, Beydağ
42,2
Eskişehir, Sarıcakaya
41,3
Denizli, Sarayköy
40,9
Manisa, Köprübaşı ve Gölmarmara
40,6