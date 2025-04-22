Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan'da metro, metrobüs, İETT otobüs, Marmaray bedava mı?

Tüm yurtta yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması yapılacak. Aynı zamanda bayram nedeniyle vatandaşlar 1 günlük tatil yapacak. Tatili fırsat bilen yurttaşlar şehir içinde seyahat etmek isterken bazı sorulara da cevap arıyorlar. Onlarda bazıları da "Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan'da metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?" şeklinde...

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusu ile bugün metro, metrobüs, İETT otobüs seferleri ücretsiz yapılacak. Öte yandan Ankara'da da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

23 NİSAN'DA MARMARAY BEDAVA MI?

Alınan resmi kararla Marmaray'ın da bedava olduğu duyuruldu.