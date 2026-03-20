Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda otobüs, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray bedava mı?

Ramazan Bayramı coşkusu İslam alemini sarmış durumda... Milyonlar bayram sevinci yaşarken ziyaretler de peş peşe yapılacak. Yola çıkacak olan vatandaşlar toplu taşımanın durumunu araştırıyor. Peki bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 19 Mart 00.00’dan 22 Mart 24.00’e kadar yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Ayrıca 20 Mart 00.00’dan 22 Mart 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ile belediyelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz hizmet verecek.

İBB de 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı boyunca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu belirtti.

Ankara ve İzmir'de de seferler ücretsiz.