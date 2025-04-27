BUGÜNKÜ SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? İstanbul'da yeni deprem oldu mu?
İstanbul'da 6.2'lik depremin şoku hala atlatılmış değil. Peş peşe gelen artçılar korku yaratırken son depremler listesi sık sık kontrol ediliyor. "İstanbul'da yeni deprem oldu mu?" sorusuna da zaman zaman yanıt aranıyor.
İstanbul'daki 6.2'lik deprem ve Kütahya'da yaşanan 3 şiddetli deprem paniğe neden oldu. Bölge halkını tedirgin eden bu depremlerin ardından son depremler listesi kontrol edilirken "Yeni deprem oldu mu?" sorusu sıklıkla yöneltiliyor.
27 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ
İstanbul'da bugün 3 ve üzeri bir deprem meydana gelmedi. İşte en son liste...
10:57:13 - Edremit (Balıkesir) - 1.4
10:55:20 - Marmara Denizi - [23.96 km] Silivri (İstanbul) - 1.9
10:51:54 - Simav (Kütahya) - 1.1
10:41:20 - Simav (Kütahya) - 2.4
10:39:10 - Simav (Kütahya) - 1.3
10:26:32 - Simav (Kütahya) - 0.9
10:11:07 - Simav (Kütahya) - 1.1
09:40:29 - Marmara Denizi - [16.01 km] Büyükçekmece (İstanbul) - 1.5
09:30:02 - Ege Denizi - [52.57 km] Datça (Muğla) - 2.2
09:03:40 - Marmara Denizi - [18.00 km] Büyükçekmece (İstanbul) - 1.6
08:48:14 - Simav (Kütahya) - 1.8
08:38:54 - Simav (Kütahya) - 2.9
08:29:21 - Simav (Kütahya) - 1.1
08:00:33 - Simav (Kütahya) - 2.7
07:59:58 - Serinhisar (Denizli) - 1.1