BUGÜNKÜ SON DEPREMLER LİSTESİ | İstanbul’da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?

Son depremlere dair gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. "Yeni deprem oldu mu?" sorusu gün içerisinde sıkça araştırılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan verilere göre, İstanbul'da bir sarsıntı daha kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı hareketlilik sürüyor. Son olarak, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.30'da Adalar açıklarında 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. AFAD, bu depremin yerin 6,26 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Son depremler listesi

11:30 - 3.2 büyüklüğünde, 6.26 km derinlikte, Marmara Denizi - [13.69 km] Adalar (İstanbul)

11:25 - 1.5 büyüklüğünde, 5.89 km derinlikte, Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.30 km] Karaburun (İzmir)

11:20 - 1.6 büyüklüğünde, 7.0 km derinlikte, Mustafakemalpaşa (Bursa)

10:42 - 1.5 büyüklüğünde, 7.29 km derinlikte, Battalgazi (Malatya)

10:18 - 1.2 büyüklüğünde, 7.0 km derinlikte, Ahlat (Bitlis)

10:00 - 1.2 büyüklüğünde, 7.0 km derinlikte, Niksar (Tokat)

09:57 - 2.5 büyüklüğünde, 12.11 km derinlikte, Yedisu (Bingöl)

09:52 - 2.5 büyüklüğünde, 6.93 km derinlikte, Marmara Denizi - [25.60 km] Silivri (İstanbul)

09:52 - 2.2 büyüklüğünde, 6.98 km derinlikte, Marmara Denizi - [24.40 km] Silivri (İstanbul)

09:45 - 0.9 büyüklüğünde, 5.3 km derinlikte, Simav (Kütahya)

09:44 - 2.6 büyüklüğünde, 7.07 km derinlikte, Ege Denizi - [95.41 km] Karaburun (İzmir)

09:36 - 1.3 büyüklüğünde, 7.09 km derinlikte, Selçuklu (Konya)

09:36 - 0.9 büyüklüğünde, 7.0 km derinlikte, Çameli (Denizli)