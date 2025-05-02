BUGÜNKÜ SON DEPREMLER LİSTESİ | İstanbul’da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?
AFAD verilerine göre 2 Mayıs 2025’te İstanbul Adalar açıklarında 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Silivri açıklarındaki 6,2’lik sarsıntının ardından bölgede artçı hareketlilik devam ediyor. “Az önce deprem mi oldu?” sorusu gün boyunca araştırılırken, İstanbul’un yanı sıra İzmir, Bursa, Malatya, Tokat ve Bingöl gibi şehirlerde de küçük çaplı depremler kaydedildi. İşte son depremler listesi ve bugün meydana gelen sarsıntılar…
Son depremlere dair gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. "Yeni deprem oldu mu?" sorusu gün içerisinde sıkça araştırılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan verilere göre, İstanbul'da bir sarsıntı daha kaydedildi.
Geçtiğimiz günlerde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı hareketlilik sürüyor. Son olarak, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.30'da Adalar açıklarında 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. AFAD, bu depremin yerin 6,26 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Son depremler listesi
11:30 - 3.2 büyüklüğünde, 6.26 km derinlikte, Marmara Denizi - [13.69 km] Adalar (İstanbul)
11:25 - 1.5 büyüklüğünde, 5.89 km derinlikte, Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.30 km] Karaburun (İzmir)
11:20 - 1.6 büyüklüğünde, 7.0 km derinlikte, Mustafakemalpaşa (Bursa)
10:42 - 1.5 büyüklüğünde, 7.29 km derinlikte, Battalgazi (Malatya)
10:18 - 1.2 büyüklüğünde, 7.0 km derinlikte, Ahlat (Bitlis)
10:00 - 1.2 büyüklüğünde, 7.0 km derinlikte, Niksar (Tokat)
09:57 - 2.5 büyüklüğünde, 12.11 km derinlikte, Yedisu (Bingöl)
09:52 - 2.5 büyüklüğünde, 6.93 km derinlikte, Marmara Denizi - [25.60 km] Silivri (İstanbul)
09:52 - 2.2 büyüklüğünde, 6.98 km derinlikte, Marmara Denizi - [24.40 km] Silivri (İstanbul)
09:45 - 0.9 büyüklüğünde, 5.3 km derinlikte, Simav (Kütahya)
09:44 - 2.6 büyüklüğünde, 7.07 km derinlikte, Ege Denizi - [95.41 km] Karaburun (İzmir)
09:36 - 1.3 büyüklüğünde, 7.09 km derinlikte, Selçuklu (Konya)
09:36 - 0.9 büyüklüğünde, 7.0 km derinlikte, Çameli (Denizli)