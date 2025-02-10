BUILD dergisinden İletişim Başkanlığı Binası'na ödül!

İletişim Başkanlığı binası, inşaat, mimarlık, mühendislik ve sürdürülebilirlik alanlarına odaklanan uluslararası prestijli yayın organı BUILD dergisi tarafından 'En İyi Sürdürülebilirlik Projesi' ödülüne layık görüldü.

Başkanlık binasının görsellerini paylaşan Dergi, Başkanlığın çevresel duyarlılık, sürdürülebilir şehircilik ve sıfır atık vizyonuna olan güçlü bağlılığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise konuya yönlik değerlendirmesinde, "Binamızın 'En İyi Sürdürülebilirlik Projesi' ödülüne layık görülmesi, bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Bu ödül, sıfır atık, çevre ve doğayı koruma vizyonumuzun uluslararası ölçekte de takdir edildiğinin güçlü bir göstergesidir" dedi.



İletişim Başkanlığı'nın çalışma ve dinlenme alanları, kreş, spor alanı gibi sosyal alanlarıyla da çalışan dostu bir şekilde planlandığını anlatan Altun, İletişim Müzesi açtıklarını söyledi ve 9 bin 658 kitap ile 2 bin 785 basılı dergi ile toplamda 12 bin 443 yazılı kaynağa ev sahipliği yapan İletişim İhtisas Kütüphanesi'ni kurduklarına dikkati çekti.