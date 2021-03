Buldan: Bize oy verenlerin sayısı dün akşamdan itibaren 12 milyona yükseldi

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, olağanüstü toplanan MYK toplantısına verilen arada, partiyle ilgili kapatma davası ile Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Buldan konuşmasında şunları kaydetti: "Bizler Halkların Demokratik Partisi’nin her bir ferdi, yaşadığımız bu coğrafyada yıllardır her türlü bedeli ödeyen, her türlü zulümle karşı karşıya kalan, ama hiçbir zaman halkın yanında siyaset yapmaktan geri adım atmayan demokratik siyaseti önemseyen ve bununla birlikte de bize bu baskıyı ve zulmü uygulayanlara karşı asla diz çökmeyen ve boyun eğmeyen bir pozisyonda olduk. Evet, partimizin milletvekilleri tutuklandı. Cezaevine konuldu. Partimizin belediye eş başkanları görevden alındı, yerlerine kayyumlar atandı. Partimiz her türlü engellemeyle sürekli karşı karşıya kaldı. Seçimlerde bile demokratik bir ortamda yapılmamasına rağmen partimiz her türlü engeli aşarak, hem belediye başkanlıklarını kazandı hem de parlamentoya kadar güçlü bir şekilde girmeyi başardı. Bunun intikamını, bunun hırsını milletvekillerimizi tutuklayarak almaya çalıştılar. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere bugün cezaevlerinde çok sayıda milletvekili arkadaşımız, yeni ve eski, ama aynı zamanda belediye eş genel başkanlarımız var. Partimizde yöneticilik yapan arkadaşlarımız var. Bize selam veren bizim yanımızdan geçen insanlar var. Artık Türkiye cezaevleri sadece HDP ile sınırlı değil. Türkiye cezaevlerinde aydınlar, yazarlar, gazeteciler, insan hakları savunucuları ve bu ülkede barışı ve demokrasiyi isteyen binlerce insan var. Türkiye cezaevlerinde bu ülkenin çocukları var, bu ülkenin gençleri var. Attıkları tweetler sebebiyle ya da bir basın toplantısına bir basın açıklamasına katılma sebebiyle bugün cezaevlerinde binlerce insan var değerli arkadaşlar."

Buldan, açıklamanın devamında, "Dün bir kez daha Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçecek olan iki gelişmeyi hep birlikte gördük ve takip ettik. Daha önce de milletvekili arkadaşlarımızın vekillikleri düşürüldü. Tıpkı Musa Farisoğulları, Leyla Güven, Ahmet Yıldırım, Leyla Zana gibi geçmişte yapılan yöntemin bir kez daha dün Parlamento’da yaşandığını ve bu anlayışın devam ettiğini hep beraber gördük. Bir tweeti, retweet etmesinden kaynaklı Kocaeli Milletvekilimiz sevgili Ömer Faruk Gergerlioğlu sadece bu sebepten dolayı bir cezaya çarptırıldı ve bundan dolayı da dün Parlamento’da Milletvekilliği düşürüldü. Bu tam bir darbe anlayışıdır. Bugünkü iktidarın AKP hükümetinin küçük ortağıyla birlikte 15 Temmuz’da Meclis’in çatısına bomba yağdıranlarla aralarında hiçbir fark kalmamıştır. Çünkü bunun da adı darbedir. Halkın iradesini gasp etme darbesidir. Gergerlioğlu da diğer milletvekili arkadaşlarımızı da halkın iradesiyle parlamentoya gelen ve seçilen temsilcilerdir. AKP’nin ağzından ya da iki dudağı arasından çıkacak olan bir sözle ya da vermiş olduğu bir talimat kararıyla milletvekillerimizin vekilliğinin düşürüldüğünü hep birlikte dün bir kez daha gördük ve buna tanıklık ettik. Şu unutulmasın Gergerlioğlu da diğer arkadaşlarımız da halkın iradesi olmaya, halkın milletvekilleri olmaya devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

"Kapatma davası açılması, yine bir darbe hukukunun bir darbe anlayışının ortaya koyulmasıdır. HDP, şimdiye kadar Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun geleceği açısından ne gerekiyorsa onu yapmıştır. Bu ülkenin toplumsal barışına olan ihtiyaç, bu ülkenin demokrasiye olan ihtiyacı, bu ülkenin adalete olan ihtiyacı ve bu ülkenin AKP hükümetinin zulmünden kaynaklı Türkiye halklarının götürüldüğü ve götürülmek istendiği sefalete ‘dur’ demek HDP’nin birincil görevidir." diyen Buldan, "Bu görev devam ediyor. Şuna inanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bize oy verenlerin sayısı 6 milyondu, dün akşamdan itibaren 12 milyona yükseldi. Bizim oy oranımız 11.5- 12’ydi, dün akşam itibarıyla bizim oy oranımız yüzde 20’lere yükseldi. Biz Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun gerçek gündemiyle ilgilenen bir partiyiz. Bugün halkın gündemi nedir? Halkın gündemi açlıktır. Halkın gündemi sefalettir. Yoksulluktur. İşçinin, esnafın, kadının yaşadığı zulümdür. AKP hükümetinin bu gündemi değiştirmek ve bu gündem üzerinden de partimizi kriminalize etme çabalarından öteye gitmeyeceğini ifade etmek isterim." ifadelerine yer verdi.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar ise, "2015’ten bu yana sürdürülen siyasi darbe süreci derinleşerek devam ediyor. Siyasi darbe süreci esas itibariyle HDP üzerinden yürütülse de hedef Türkiye’de demokrasi umudunu Türkiye’de özgür gelecek inancını yok etmektir. Siyasi darbe operasyonunun çeşitli aşamalardan geçerek geldiği nokta faşizmi kurumsallaştırmak ve tamamen yerleştirmektir. HDP’ye yönelik baskılar ve yeni hamleler esasen bu yolda kendilerine en büyük engelin kim olduğunun da itirafıdır. HDP taviz vermeyen duruşuyla, çözüm politikalarında inadıyla bu iktidarın ilerlemesinin önünde en büyük güç olduğunu göstermiştir. 4 Kasım 2016 darbe operasyonunun bir aşamasıyla arkadaşlarımız tutuklandı o günden bu yana sayısız belediye başkanımız, çalışanımız zindanlara tıkıldı. Umdular ki 'HDP bitecek, çökecek, eriyecek', ama tam tersi oldu. HDP ne tek tek şahıslardan ibarettir ne bir binadır. HDP güçlü bir fikriyattır, HDP halktır. Halkı bitirmek mümkün olsaydı bugüne kadar bütün diktatörlükler ebediyen yaşıyor olacaklardı. 28 Şubat gibi bir örnek var önümüzde. Bin yıl süreceğini iddia etmişti 28 Şubat’ın sahipleri, ama başaramadılar. 28 Şubat’ta 12 Eylül gibi bir darbe süreciydi 4 Kasım 2016 da darbe sürecidir, dün itibariyle bu darbe sürecine yeni bir boyut eklenmiştir. Bu hamleler Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin haksız bir şekilde düşürülmesi hem de hakkımızda kapatma davası açılması iktidarın çaresizliğini bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Sancar konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye çoklu krizler içindedir. Çözüm üretmesi mümkün olmayan iktidar şimdi başka manevralarla ömrünü uzatmaya çalışıyor. Halkın ekmek, özgürlük derdi var. Halkın barış özlemi var. İktidarın seçtiği yol diktatörlük yöntemleri, hukuk dışı araçlar ve yönelimlerdir. Bizi bitirmek onlar için bekalarını güvence altına almanın yolu gibi görünüyor ama bizi bitirmeye çalıştıkça kendileri tükeniyor. Bize yönelik her saldırı iktidarın tükeniş itirafıdır. HDP yürüyüşüne kararlı bir şekilde devam edecektir. Bizim demokratik siyasette yürümek için imkanımız çok gücümüz büyüktür. Biz halkımızın bu inancını bu desteğini en ileri noktaya götürecek yolları bulacağız. Bu yolların ne olduğunu kısa sürede halkımız da görecek. Kapatma davası açmanın anlamı bu iktidar döneminin kapandığının itirafıdır. Kapatma davası açtıran iktidar, kendi döneminin kapandığını çok açık bir biçimde ortaya koymuştur. İddianame bize resmen tebliğ edilmedi. İddianame hukuk tarihine çok büyük bir ayıp olarak geçecek bir belgedir. İddianamede bazı arkadaşlarımız için siyaset yasağı gerekçesi yapılan yargılamalar beraatle sonuçlanmış ama onları delil olarak koymuşlar. Meclis konuşmalarımız gerekçe gösterilmiş. Bunlar gerekçe olarak kullanılamaz."