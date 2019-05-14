Buldan: Şaibeli olan YSK'nin iptal kararıdır

14 Mayıs 2019

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, YSK'nın seçimin tekrarlanması kararına ilişkin, "AKP'nin Seçim İşleri Komisyonu gibi çalışan YSK, İstanbul seçimlerini hukuk dışı, gayrimeşru bir kararla iptal etti. Şaibeli olan YSK'nin iptal kararıdır" şeklinde konuştu.

Bu kararla İstanbul halkının iradesinin hiçe sayıldığını savunan Buldan, "Bu YSK denilen yapı adında yüksek ifadesi olunca kendisini ne yazık ki halkın üzerinde görüyor. 'Halk değil ben belirlerim' diyor. Bu açıkça bir sandık darbesidir. Şimdi çıkmışlar ve utanmadan bir de 'oylar çalındı' diyerek, milyonların iradesine saygısızlık yapıyor, halkın aklıyla resmen alay ediyorlar. İstanbul'da oylar çalınmadı. İktidar ve YSK eliyle halkın iradesi çalındı. Halkın kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalındı. HDP'li belediyelerin gaspı da İstanbul'un gaspı da YSK eliyle yapılan bir sandık darbesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha güçlü bir demokrasi ittifakı

Böylesi bir ortamda 23 Haziran günü İstanbul'da yapılacak seçimin tam anlamıyla bir referandum olduğunu vurgulayan Buldan, "Halk iradesini hiçe sayan faşizm ile demokrasi arasındaki bir referandumdur. Hani hep, 'dünya 5'ten büyüktür' diyor ya biz de diyoruz ki, İstanbul ve Türkiye halkları, hukuku yok sayan YSK'deki o yedi adamdan daha büyüktür." diye konuştu.

HDP'nin demokrasinin, iradesi gasp edilen mazlum halkların, ezilenlerin yanında olduğunu söyleyen Buldan, HDP, 31 Mart seçimlerinde demokratik bir seçenek yarattı, güç dengesini değiştirdi. Türkiye halklarına umut ve cesaret verdi. HDP, 31 Mart'ta demokrasiye aralanan kapının açılarak Türkiye halklarının aydınlık bir geleceğe kavuşması için 23 Haziran'da aynı kararlı tutumunu sürdürecektir. O yüzden aynı kararlılıkla daha güçlü bir demokrasi ittifakı diyoruz. Bu çizgide ısrarcıyız ve karalıyız." ifadelerini kullandı.







Kaynak: AA