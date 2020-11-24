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Bülent Arınç istifa etti

Bülent Arınç, Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

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Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Arınç istifayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Arınç, "Kurul üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim ve kendileri de bunu uygun gördüler. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım." ifadelerini kullandı.

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