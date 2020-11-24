Bülent Arınç istifa etti
Bülent Arınç, Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.
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Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.
Arınç istifayı sosyal medya hesabından duyurdu.
Kamuoyuna duyuru: pic.twitter.com/ru79mZsanp— Bülent Arınç (@bulent_arinc) November 24, 2020
Arınç, "Kurul üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim ve kendileri de bunu uygun gördüler. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım." ifadelerini kullandı.