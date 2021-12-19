Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik TIR kuyruğu

Bulgaristan'a geçen TIR'ların yoğunlaştığı Lesova Sınır Kapısı'nda, Bulgaristan tarafına alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği ile yılbaşının da yaklaşmasıyla yoğunluğun artmasıyla Türkiye tarafında 35 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.



Taşıdıkları yükleri götürecekleri ülkelerdeki adreslere ulaştırmak isteyen sürücülerin bekleyişi sürüyor. Yaklaşık bin 500 TIR, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.