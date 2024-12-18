Bulgaristan sınırında oluşan uzun kuyrukların nedeni anlaşıldı

Bulgaristan'a geçiş yapmak üzere Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında çıkış yapan her araçlatan 7 Leva dezenfeksiyon ücreti alınmaya başlandı.

Sınırda uzun kuyruklar oluşmasına sebep olan uygulama daha önce de büyükbaş hayvanlarda mavi dil hastalığı görülmesi nedeniyle uygulanmaya başlanmış ve 14 Mart 2023’te son bulmuştu. Bulgaristan hükümeti, salgın riskine karşı dezenfeksiyon önlemlerini artırma kararı kapsamında dezenfeksiyon ücreti uygulamasına tekrar başlandığını açıkladı.

Türkiye de, geçmişte bu uygulamaya karşılık olarak kendi sınır kapılarında benzer bir ücret uygulamış, ancak iki ülkenin taşıyıcı birliklerinin tepkisi üzerine bu uygulama sonlandırılmıştı.