Bulgaristan sınırında otobüste 250 bin euro değerinde külçe altın ele geçirildi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir otobüste yaklaşık 250 bin euro değerinde, 4 kilo 974,5 gram külçe altın bulundu. Kosova’dan hareket ederek, Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye giden ve içerisinde sürücüyle birlikte 16 yolcusu olan Türk plakalı otobüs, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’ndan geçerek Kapıkule’ye yöneldi. Bulgaristan gümrük yetkilileri, pasaport ve kontrol işlemleri sırasında yolcuların herhangi bir beyanatları olmadığını belirtti. Ancak yapılan detaylı aramada, otobüsün arka kapısındaki fabrika boşluğunda siyah bir poşet bulundu.

Poşetlerde yaklaşık 5 kiloluk külçe altın vardı

Bilirkişi raporuna göre, poşetlerde toplamda 4 kilo 974,5 gram külçe altın yer alıyordu. Yapılan incelemelerde, altının piyasa değerinin yaklaşık 250 bin euro olduğu tespit edildi. Altının bir Kosova vatandaşına ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

(İHA)