Bulgaristan - Türkiye sınırındaki yangın ürkütücü boyuta ulaştı

Cumartesi günü sabah saatlerinde Bulgaristan’da çıkan orman yangını Türkiye-Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgârın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülebiliyor.

Yangının devam ettiği bölgeye en yakın köylerden olan Büyükismailçe ve Uzgaç köylerini adeta alevler aydınlattı. Bulgaristan'da geniş bir alana yayınlan alevler, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.