  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bulgaristan, ülkeye giriş yasağından vazgeçti
Takip Et

Bulgaristan, ülkeye giriş yasağından vazgeçti

Bulgaristan, COVID-19 pandemisinde “kırmızı listeye girdikleri gerekçesiyle” Türkiye, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile İsrail vatandaşlarına giriş yasağı getirme girişiminden vazgeçti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bulganistan Sağlık Bakanlığı, 20 Ocak'tan itibaren, geçerli COVID-19 aşısı veya hastalığı geçirmiş olduklarını belgeleyen sertifikanın yanı sıra negatif PCR testi sonucunu da göstermek suretiyle ülkeye giriş yapılabileceğini bildirdi.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın bir önceki kararında, 20 Ocak'tan itibaren transit geçişler hariç, kırmızı listede yer alan tüm ülkelerin vatandaşları için Bulgaristan'a girişlerin durdurulacağı bildirilmişti.

Bulgaristan'da COVID-19 salgınında günlük vakalar geçen hafta salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

 

Etiketler
Corona virüs COVID GÜNLÜĞÜ