Bulgaristan, ülkeye giriş yasağından vazgeçti

Bulganistan Sağlık Bakanlığı, 20 Ocak'tan itibaren, geçerli COVID-19 aşısı veya hastalığı geçirmiş olduklarını belgeleyen sertifikanın yanı sıra negatif PCR testi sonucunu da göstermek suretiyle ülkeye giriş yapılabileceğini bildirdi.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın bir önceki kararında, 20 Ocak'tan itibaren transit geçişler hariç, kırmızı listede yer alan tüm ülkelerin vatandaşları için Bulgaristan'a girişlerin durdurulacağı bildirilmişti.

Bulgaristan'da COVID-19 salgınında günlük vakalar geçen hafta salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.