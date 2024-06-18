Bulgaristan'da 4.1 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bulgaristan'da 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Saat 20.24'te merkez üssü Bulgaristan'ın Rakovski, Filibe bölgesi olan deprem Edirne başta olmak üzere Türkiye'den de hissedildi. Depremin derinliği ise 19.33 kilometre olarak ölçüldü.

Başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremler hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, AFAD verilerini takip ediyor.