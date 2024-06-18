Bulgaristan'da 4.1 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi (Son depremler)
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bulgaristan'ın Rakovski, Filibe bölgesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Edirne başta olmaz üzere Türkiye'den de hissedildi. "Deprem mi oldu" sorusunun yanıtı AFAD'ın paylaştığı güncel verilerle yanıt buluyor.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bulgaristan'da 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Saat 20.24'te merkez üssü Bulgaristan'ın Rakovski, Filibe bölgesi olan deprem Edirne başta olmak üzere Türkiye'den de hissedildi. Depremin derinliği ise 19.33 kilometre olarak ölçüldü.
Başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremler hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, AFAD verilerini takip ediyor.