Bulls Portföy’ün Genel Müdürü Gökay Yılmaz: İyiyi desteklemek fark yaratır

Tohum Otizm Vakfı’nın otizmli çocukların eğiti­mi için her yıl düzenledi­ği Yılbaşı Alışveriş Festivali, bu yıl ‘İyilikten Festival Doğar’ te­masıyla kapılarını açtı. Otizm­li bireylerin yararına 16-17 Aralık tarihlerinden düzenlenen festi­valde, ziyaretçiler yeni yıl öncesi sevdikleri için hediyeler alırken, aynı zamanda otizmli çocukların eğitimlerine de katkıda bulundu. Festivalin sponsorlarından Bulls Portföy’ün Genel Müdürü Gökay Yılmaz, “Bir finans şirketi olarak ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlarken, toplumsal sorun­ların çözümünde de üzerimize düşeni yapmanın önemli olduğu­na inanıyoruz. Finansal piyasala­rı geliştirmenin yalnızca rakam­lardan ibaret olmadığını; aynı za­manda daha adil, daha kapsayıcı ve umut dolu bir geleceğin inşa­sında önemli bir rolü olduğunu dü­şünüyoruz. Çıkış noktamız da bu anlayış. Bu kapsamda önceliğimiz çocuklar ve gençler. Türkiye’de her 10 çocuktan 9’unun otizmle il­gili gerekli eğitimi alamadığını bi­liyoruz. Bu eğitimin yaygınlaşma­sına katkı sunabilirsek ne mutlu bize. Biz bir finans şirketiyiz an­cak işimiz sadece rakamlarla sı­nırlı değil. Ekonomik gelişime kat­kı sağlarken toplumsal faydayı da gözetiyoruz. Bulls Yatırım ve Bulls Portföy ailesi olarak yaklaşımımız bu yönde” diye konuştu.

“Sorumluluk toplum olarak hepimize düşüyor”

Tohum Otizm Vakfı’nın çocuk­lara verdiği destek son derece kıy­metli olduğunu kaydeden Yılmaz, “Otizm, Türkiye için önemli bir so­run ve bu sorunun çözümündeki en temel unsur eğitim. Bu sorum­luluk yalnızca ailelere ait değil; toplum olarak hepimize düşüyor. İyiyi desteklemenin, gerçek bir fark yaratacağına inanıyoruz. Bul­ls olarak otizmli çocukların eğiti­mine katkı sağlamayı önemsiyor, oluşturulan bu iyilik hareketinde aktif rol almayı hedefliyoruz” dedi.

Tohum Otizm Vakfı Onursal Başkanı Mine Narin ise “Öncelikle Bulls Yatırım’a çok teşekkür etmek istiyorum. Otizmli çocukların eği­timi bizim için hayati öneme sahip. Bu doğrultuda Türkiye genelinde 220 devlet okulu bünyesinde özel sınıflar açtık. Bunun yanında bir örnek okulumuz bulunuyor. Bugü­ne kadar, 22 yılda ulusal ve ulusla­rarası olmak üzere yaklaşık 49 pro­je gerçekleştirdik” diye konuştu.

Farkındalık yüzde 20’den 70’e çıktı

Otizm farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli kampanyalar yürüttüklerini söyleyen Narin, “İŞKUR ile de iş birliği başlattık. Otizm farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli kampanyalar yürütüyoruz. 2015 yılında yaptığımız bir araştırmada, toplumun yalnızca yüzde 20-30’unun otizmin ayrı bir engel grubu olduğunu bildiğini tespit etmiştik. Bugün ise sokakta sorulduğunda, insanların yaklaşık yüzde 70’i otizmin farklı bir engel grubu olduğunu ve erken tanı ile eğitim sayesinde kontrol altına alınabildiğini biliyor.Bu farkındalığın artması son derece önemli; çünkü çocukların yalnızca okulda değil, hayatın her alanında toplumla iç içe olmaları gerekiyor. Alışveriş merkezlerine gidebilmeleri, büyüdüklerinde iş hayatına katılabilmeleri büyük önem taşıyor. Bu kapsamda dört-beş bakanlıkla eş zamanlı çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl ilk kez İŞKUR ile ortak hibe çağrıları hayata geçirildi ve 15 farklı sektörden şirket ve fabrikada yaklaşık 58 otizmli gencimiz işe başladı” dedi.