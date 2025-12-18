Bulls Portföy’ün Genel Müdürü Gökay Yılmaz: İyiyi desteklemek fark yaratır
Tohum Otizm Vakfı, otizmli çocukların eğitimine destek olmak için ‘İyilikten Festival Doğar’ temasıyla Yılbaşı Alışveriş Festivali düzenledi. Festivalin sponsorlarından Bulls Portföy’ün Genel Müdürü Gökay Yılmaz, “Türkiye’de her 10 çocuktan 9’unun otizmle ilgili gerekli eğitimi alamadığını biliyoruz. Bu eğitimin yaygınlaşmasına katkı sunmak istiyoruz” dedi.
Tohum Otizm Vakfı’nın otizmli çocukların eğitimi için her yıl düzenlediği Yılbaşı Alışveriş Festivali, bu yıl ‘İyilikten Festival Doğar’ temasıyla kapılarını açtı. Otizmli bireylerin yararına 16-17 Aralık tarihlerinden düzenlenen festivalde, ziyaretçiler yeni yıl öncesi sevdikleri için hediyeler alırken, aynı zamanda otizmli çocukların eğitimlerine de katkıda bulundu. Festivalin sponsorlarından Bulls Portföy’ün Genel Müdürü Gökay Yılmaz, “Bir finans şirketi olarak ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlarken, toplumsal sorunların çözümünde de üzerimize düşeni yapmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Finansal piyasaları geliştirmenin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını; aynı zamanda daha adil, daha kapsayıcı ve umut dolu bir geleceğin inşasında önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Çıkış noktamız da bu anlayış. Bu kapsamda önceliğimiz çocuklar ve gençler. Türkiye’de her 10 çocuktan 9’unun otizmle ilgili gerekli eğitimi alamadığını biliyoruz. Bu eğitimin yaygınlaşmasına katkı sunabilirsek ne mutlu bize. Biz bir finans şirketiyiz ancak işimiz sadece rakamlarla sınırlı değil. Ekonomik gelişime katkı sağlarken toplumsal faydayı da gözetiyoruz. Bulls Yatırım ve Bulls Portföy ailesi olarak yaklaşımımız bu yönde” diye konuştu.
“Sorumluluk toplum olarak hepimize düşüyor”
Tohum Otizm Vakfı’nın çocuklara verdiği destek son derece kıymetli olduğunu kaydeden Yılmaz, “Otizm, Türkiye için önemli bir sorun ve bu sorunun çözümündeki en temel unsur eğitim. Bu sorumluluk yalnızca ailelere ait değil; toplum olarak hepimize düşüyor. İyiyi desteklemenin, gerçek bir fark yaratacağına inanıyoruz. Bulls olarak otizmli çocukların eğitimine katkı sağlamayı önemsiyor, oluşturulan bu iyilik hareketinde aktif rol almayı hedefliyoruz” dedi.
Tohum Otizm Vakfı Onursal Başkanı Mine Narin ise “Öncelikle Bulls Yatırım’a çok teşekkür etmek istiyorum. Otizmli çocukların eğitimi bizim için hayati öneme sahip. Bu doğrultuda Türkiye genelinde 220 devlet okulu bünyesinde özel sınıflar açtık. Bunun yanında bir örnek okulumuz bulunuyor. Bugüne kadar, 22 yılda ulusal ve uluslararası olmak üzere yaklaşık 49 proje gerçekleştirdik” diye konuştu.
Farkındalık yüzde 20’den 70’e çıktı
Otizm farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli kampanyalar yürüttüklerini söyleyen Narin, “İŞKUR ile de iş birliği başlattık. Otizm farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli kampanyalar yürütüyoruz. 2015 yılında yaptığımız bir araştırmada, toplumun yalnızca yüzde 20-30’unun otizmin ayrı bir engel grubu olduğunu bildiğini tespit etmiştik. Bugün ise sokakta sorulduğunda, insanların yaklaşık yüzde 70’i otizmin farklı bir engel grubu olduğunu ve erken tanı ile eğitim sayesinde kontrol altına alınabildiğini biliyor.Bu farkındalığın artması son derece önemli; çünkü çocukların yalnızca okulda değil, hayatın her alanında toplumla iç içe olmaları gerekiyor. Alışveriş merkezlerine gidebilmeleri, büyüdüklerinde iş hayatına katılabilmeleri büyük önem taşıyor. Bu kapsamda dört-beş bakanlıkla eş zamanlı çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl ilk kez İŞKUR ile ortak hibe çağrıları hayata geçirildi ve 15 farklı sektörden şirket ve fabrikada yaklaşık 58 otizmli gencimiz işe başladı” dedi.