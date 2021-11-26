Bulut'tan ilaç eleştirisi: Bu krizin ilk sorumlusu, en alçağı ağrı kesiciler

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, dün, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz aldı.

Türkiye’de ilaç eksikliği olduğuna ilişkin konuşan Bulut, şunları dedi:

“Kabul edin, etmeyin tarihe geçtiniz. Eczaneleri, ecza depolarını denetliyorsunuz, ‘17 ecza deposu ve 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi’ diye açıklama yapıyorsunuz. Tüm cezayı kesiyorsunuz. Patates eksikliğinde soğuk hava depocularına ya da marketlere yapılan baskın gibi. Suçu kendi üzerinizden atın da kim suçlanırsa suçlansın. Eczacılar bunu biliyordu. ‘Eczanenizde bulunmayan ilaçların sorumlusu eczacı değildir’ afişi astılar.

“Sorun ilaç fiyat kararnamesi ve kur”

Bu sorunun kökü ilaç fiyat kararnamesi değil mi? On iki yıldır revize edilmedi. 4,57 olan ilaç sabit kurunda da problem var. Yerli ilaç sanayisi bile etken madde alırken sıkıntı çekiyor. C vitamini bile ithal edilemiyor, çünkü ürün bulunmuyor. Ekim ayında 150 tane ilaç eksikliği vardı. Bu ayın başında Türk Eczacıları Birliği 650 kalemin olmadığını ifade etti. Türkiye'de 10 bine yakın ilaç var, bunun bininde sorun var. 180'e yakın sıfır stok ama diğerleri mevcut stokun altında. Ayda 10 bin tane satılan ilaçtan 100 tane, 200 tane var. Buna siz ‘Var’ diyebilirsiniz ama bu yok anlamına geliyor.

'Bu işin sorumlusu biz değiliz’ diyorsunuz. Kesinlikle, Sağlık Bakanı olur mu? Ekonomide bunca sorun yaşatan Cumhurbaşkanı da olmaz. Kim? Bir kere en başında bu krizin ilk sorumlusu, en alçağı ağrı kesiciler. Ya da aspirin var, bunların en hainleri, vatan haini, buna terörist bile diyebiliriz. Ya da haysiyet fukarası, antibiyotikler. Millî birliğimize kasteden pastiller var. Yetimin kursağından geçmeyen gargaralar. En alçağı da milletin hiçbir yarasına merhem olmamış pomatlar. Ülkede beka sorunu bakampisilindir. Hangi hakla bu piyasada yok! Ey bakampisilin, bir an önce gel, bu sorunları çöz. Sayın Bakan, Hemen şurada yakın eczanelere gidelim, elimize bir reçete yazalım, en basit kalemleri yazalım, bakalım bulabiliyor muyuz?”