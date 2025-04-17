Bungalov skandalında yeni gelişme! Kamera görüntüleri işletme sahibinin telefonundan çıktı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde yaşanan gizli kamera olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, yeni bir detay ortaya çıktı. Yapılan teknik incelemelerde, bungalova yerleştirilen gizli kameraya ait bazı görüntülerin işletme sahibinin cep telefonunda bulunduğu belirlendi.

Tüm elektronik cihazlara el konuldu

İddiaya göre, İstanbul’dan gelen bir aile, konakladıkları bungalovda yatak odası ve jakuziyi gören bir ampul içine gizlenmiş kamerayı fark ederek durumu emniyete bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, bungalovdaki tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

İncelemelerde, işletme sahibi H.K. (31) ve T.S. (48) hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla işlem yapıldı. Şüpheliler, gizli kamerayı kendilerinin yerleştirmediğini ileri sürdü. Ancak H.K.’nin cep telefonunda gizli çekime ait görüntülerin bulunması soruşturmanın seyrini değiştirdi. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.