Bungalovlara gizli kamera ve ses kaydı dedektörleri geliyor

Sapanca'da kiralanan bir bungalovda meydana gelen gizli kamera skandalı ülkede infiale sebep oldu.

Meydana gelen olayın ardından Sapanca'daki bungalovlar siber güvenlik uzmanları tarafından kontrol edilmeye başlandı.

Konuyla ilgili harekete geçen bungalov işletmecileri ise kamera ve ses kayıt cihazlarını tespit edecek dedektörleri bungalovlarında devreye almaya başlayacaklarını ifade etti.

İşletmeler kontrol ediliyor

Yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu dile getirerek bir daha böyle bir olayın tekrarlanması adına harekete geçtiklerini ifade eden Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, işletmelerini siber güvenlik uzmanları tarafından kontrol ettirmeye başladıklarını aktardı.

Alaçam ayrıca, yurt dışından getirtecekleri ve kızılötesi sinyaller ile ortamda gizli kamera, ses kaydı ve benzeri cihaz olup olmadığını tespit edecek dedektörleri de kısa süre içerisinde bungalovlarda devreye alacaklarını belirtti.

"Sapanca'nın isminin bu konuda anılmasından üzgünüz"

Mağduriyet yaşayan aile adına yaşadıkları üzüntüyü dile getiren Dernek Başkanı Ali Safa Alaçam, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını beklediklerini ifade etti:

"Öncelikle yaşanan bu durum için ve Sapanca'nın isminin bu konuda anılmasından dolayı çok üzgünüz. Mağduriyet yaşayan aile adına da çok üzgünüz, hepimiz derinden sarsıldık ve böyle bir şeyi biz kendimize yakıştıramıyoruz.

Konu adli süreçte, suçlular elbet ortaya çıkacaktır ve yargıya da inancımız tam. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz.

Bizler Sapanca'da çoğu yerel halktan oluşan işletmecileriz. Emeğimiz, alın terimiz, namus ve şerefimizle 5-6 yıldır çok büyük çabalar sarf ederek oluşturduğumuz ve bölgemizde bir marka değeri haline getirdiğimiz sektörümüzün bu şekilde anılması bizleri çok ciddi üzdü."

"Detektörler her işletmede bulundurulacak"

Ses kayıt veya kamera cihazlarının tespit eden yurt dışından detektörler satın aldıklarını ifade eden Alaçam, bunları her işletmede bulunduracaklarını kaydetti:

"Bu üzücü konunun ardından çok hızlı şekilde aldığımız tedbirler oldu. Kamera skandalından sonra bazı tedirginlikler oluşmuştu ve bazı sorunlar yaşamamıza rağmen şu anda normale dönmeye başladık.

Aldığımız tedbirlerin içerisinde en önemlisi; malum ses kayıt veya kamera cihazlarının tespit eden yurt dışından detektörler satın aldık. Bunları her işletmemizde bulunduracağız.

Ayrıca bütün işletmelerimizi siber güvenlik uzmanları tarafından kontrol ettiriyoruz. Bunun haricinde işletmede bulunan bu detektörler ile isterlerse misafirlerimiz de gelip kendileri içeride herhangi bir kamera olup olmadığını tespit edebilecekler.

Bu kamera cihazları Wi-Fi üzerinden kontrol ediliyor hotspot dediğimiz bir sistem var bunları işletmelerimize kurarak, misafirlerimizin konakladığı süre boyunca sadece onların kullanabileceği Wi-Fi şifreleri oluşturacağız. Ve dolayısı ile uzaktan ikinci bir kişi buna bağlanamayacak. Bu şekilde tedbirler alarak bölgemizde daha güvenli turizmi devam ettirmeye çalışacağız."

Ne olmuştu?

Bir aile Ramazan Bayramı’ndan bir gün önce İstanbul’dan Sapanca’da kiraladıkları bungalova konaklamak üzere gitti.

Fakat, bungalovda konakladıkları sırada yatak odası ve jakuzi bölümünü gören bir ampul içine yerleştirilmiş gizli kamerayı fark edildi. Bunun üzerine aile, durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

Şikâyet üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, söz konusu bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

İşletme sahibi ve bir kişi, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanırken; işletmede kapatıldı.