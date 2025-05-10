Bunyan-un-Marsoos operasyonu başladı: Pakistan’dan Hindistan'a sert karşılık!

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim karşılıklı saldırılarla yeniden tırmandı. Pakistan ordusu, Hindistan'ın füze saldırılarına yanıt olarak "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"nu başlattı.

Pakistan Devlet Televizyonu’nun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Hindistan’a yönelik beklenen misilleme operasyonu sabaha karşı başladı. Pakistan hükümeti, dört askeri üssün hedef alındığını duyurdu.

Askeri kaynaklar, Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Beas bölgesinde yer alan BrahMos füze deposu ile Pathankot’taki bir havaalanının imha edildiğini bildirdi. Cemmu ve Keşmir eyaletinde bulunan Udhampur’daki hava üssü de saldırıların hedefi oldu.

Pakistan ordusu, Hindistan'ın gerçekleştirdiği önceki saldırılarda Rawalpindi'deki Nur Han hava üssü dahil olmak üzere üç üssün hedef alındığını, ancak hava kuvvetlerinin etkilenmediğini açıkladı. Füzelerin çoğunun hava savunma sistemlerince imha edildiği, kalanlarının ise hedefi vuramadığı belirtildi.

Ordu sözcüsü, saldırılarda kullanılan füzelerin elektronik imzalarının tespit edildiğini belirterek, “Füzelerin nereden geldiğini biliyoruz” dedi.

Saldırının ardından Pakistan hava sahasının yaklaşık 9 saat süreyle tüm uçuşlara kapatıldığı açıklandı. Peşaver, Amritsar ve Cammu gibi kentlerde yoğun patlama sesleri duyuldu.

Pakistan ordusu, Amritsar’daki patlamaların Hindistan’ın kendi füzelerinden kaynaklandığını öne sürdü. Aynı zamanda Hindistan’ın elektrik altyapısına yönelik siber saldırı düzenlendiği, şebekenin yüzde 70’inin işlevsiz hale getirildiği iddia edildi.

Uluslararası kamuoyunun endişeyle takip ettiği gelişmelere G7 ülkelerinden de tepki geldi. Yapılan ortak açıklamada, Hindistan ve Pakistan’a “gerilimi düşürme” çağrısı yapıldı.