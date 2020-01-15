Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

15 Ocak 2020

Sözcü gazetesi avukatlarının 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçeye cevap geldi. Sözcü gazetecini haberine göre, Burak Akbay’ın yakalama kararının kaldırıldığını beyan eden mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı;

1- Mahkememizce daha önceki aşamalarda sanık Burak Akbay hakkında CMK’nın 94-100 maddesinde belirtilen tutuklanmasına yönelik yakalama emrinin kaldırılmasına,

2- Daha önceki aşamalarda uygulanan sanığın savunmasının alınmasına ilişkin çıkartılan kırmızı bülten evraklarının iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına,

3- Kararın bir örneğinin sanık müdafii ile İstanbul CBS’ye gönderilmesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda mütalaaya uygun, mahkememizce verilen karara karşı yedi günlük süre içerisinde, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

İŞTE KARAR METNİ: