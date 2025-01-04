Burak Kut'un O Ses Türkiye performansı onu da etkiledi! Özgür Demirtaş'tan Burak Kut'a çağrı

Finans uzmanı akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yılbaşı programındaki performansı gündem yaratan Burak Kut’a sosyal medyadan çağrı yaptı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Demirtaş, Burak Kut’un performasının kendisini gençliğine götürdüğünü ifade ederken, “Gençler… Şimdi anladınız mı 80’lerin, 90’ların kalitesini niye özlediğimizi” yazdı.

X (Twitter) mesajında Özgür Demirtaş, 90’ların yıldız ismi Burak Kut’a bir de çağrı yaptı.

Prof. Dr. Demirtaş, Burak Kut’un hesabını eklediği paylaşımda “Sizi daha çok dinlemek istiyoruz. Lütfen aktif olarak geri dönün. Hem sizi hem gençliğimizi özledik” ifadelerini kullandı.

Burak Kut’un performansı beni gençliğime götürdü.



Gençler: Şimdi anladınız mı 80’lerin, 90’ların kalitesini niye özlediğimizi?



Burak Kut’a şu mesajı iletmek istiyorum: Sizi daha çok dinlemek istiyoruz. Lütfen aktif olarak geri dönün. Hem sizi, hem gençliğimizi özledik… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 3, 2025

Burak Kut neden gündem yarattı?

‘Benimle Oynama’, ‘Yaşandı Bitti’, ‘Komple’ gibi şarkılarıyla tanınan Burak Kut, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı’nda sahne almıştı.

Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği programda sergilediği performans Burak Kut sosyal medyada gündem yaratmıştı.

Övgü dolu mesajlar alan Kut, hayranlarına ve gelen yorumlarına yönelik sosyal medyadan bir açıklama yapmıştı.

Bir dönemin en ünlü şarkıcılarından biri olan ve hâlâ kendinden söz ettiren Burak Kut, performansına yönelik yapılan övgülere yanıt vermişti.

Kut, "Bu vesileyle, her zaman sizlerin gösterdiği, sevgiye, saygıya, ilgiye layık olabilmek için yanıp tutuşan yüreğime, yorum yağmurları ile su serptiniz. Eksik olmayınız sağ olunuz, var olunuz, nur olunuz" ifadelerini kullanmıştı.