Burcu Binici kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Binici neden bayıldı, sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu Burcu Binici canlı yayın esnasında bayılarak yere yığıldı. Sunucu ve izleyiciler şoka girdi. Olay magazin dünyasında gündem olurken Binici'nin sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Öte yandan sıkça "Burcu Binici kimdir, kaç yaşında, nereli" sorusu gelmeye başladı.

Burcu Binici neden bayıldı, sağlık durumu nasıl?

Burcu Binici, olay sonrası açıklamalarda bulundu. Doğuştan kalp ritim bozukluğu olduğunu ve bu yüzünden bayıldığını söyleyen Binici, durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Burcu Binici kimdir?

6 Temmuz 1986’da Erzurum’da doğan Burcu Binici, kökeni Rize’nin Hemşin ilçesine dayanan bir oyuncu. Çocukluk yıllarını Aydın’da geçiren Binici, dansa olan ilgisi sayesinde genç yaşta sanat dünyasına adım attı. Anadolu Ateşi dans grubunda sahne aldıktan sonra 2009’da “Bir Bulut Olsam” dizisindeki Gülengül karakteriyle televizyon kariyerine başladı.

Başarılı oyuncu, “Dürüye’nin Güğümleri”, “Türk Malı”, “Söz” ve son olarak “Ben Bu Cihana Sığmazam” gibi dikkat çeken projelerde rol aldı. Müzik alanında da yetenekli olan Binici, şan eğitimi aldı; ayrıca asma davul ve nagara çalabiliyor.