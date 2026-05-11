Burcu Köksal için kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
CHP Sözcüsü Zeynel Emre yaptığı açıklamada, yaşanan sürecin “normal bir süreç olmadığını” belirterek, parti yönetiminin Burcu Köksal’ı tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğini duyurdu.
Burcu Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde CHP’nin adayı olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilmişti.
