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Burdur Bucak'ta orman yangını: Bazı mahalle ve köyler boşaltıldı

Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangını nedeniyle bazı mahalle ve köyler boşaltıldı. Bakan Pakdemirli, "Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle bazı mahalle ve köyler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çobanpınarı köyü Sarıdere mevkisindeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle Kocaeliler Beldesinin Gökalan ve Çınar mahallesi, Karaseki köyünün Özkaraseki bölümü ile Kargı köyü ve Çobanpınarı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı

Yangına, 7 helikopter ve 3 uçakla müdahale ediliyor.

Pakdemirli'den açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Marmaris’te açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, "Köyceğiz yangınında yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık. Yangının sonuna doğru geliyoruz." dedi.

"Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var." diyen Pakdemirli, "Yangından zarar gören her köye ve mahalleye özel entegre tarımsal kalkınma projeleri hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

 

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