Burdur'da 1300 kişi hastaneye kaldırıldı, validen su uyarısı

05 Şubat 2019

Burdur'un Bucak ilçesinde, içme suyu kaynaklı olduğu tahmin edilen salgın dolayısıyla bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısının 1300'e ulaştığı, bunlardan 18'inin tedavi altında olduğu bildirildi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Bucak Devlet Hastanesine bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle başvuran vatandaşları ziyaret ederek sağlık durumları ile ilgili bilgi aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Şıldak, hastanelere başvuran vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Kaymakamlık, belediye ve İl Sağlık Müdürlüğü ile gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Vali Şıldak, "İçme suyundan kaynaklı olabileceğini düşündüğümüz bir salgın olayı ile karşı karşıyayız. Daha çok Mehmet Akif, Fatih, Yeni, Barbaros ve Sanayi Mahalleleri olmak üzere beş mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızı etkileyen bir enfeksiyon söz konusu." ifadelerini kullandı.

"Kirlenmenin önlemini almış olduk"

Enfeksiyondan son durum itibarıyla 1300 kişinin etkilendiğini aktaran Şıldak, şöyle konuştu:

"Tedavileri yapılan hastalar taburcu edildi. 18 hastamız ise şu an yatırılarak tedavi altında ve bunların da tamamının durumunun iyi olduğunu belirtmek istiyorum.

Aşırı yağışlardan kaynaklı yüzey sularının, suya ve sondaj suyuna karışmasından kaynaklı bir kirlenme olduğu, dün alınan su numunesi sonuçlarıyla ortaya konuldu. Bu durumdan üreyen bakterinin şebeke suyuna dahil olması ile bu olayın gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bu tespiti yaptıktan sonra iki sondaj kuyusunun ilçeye su nakline ilişkin tedbirimizi aldık. Bunları devre dışı bıraktık. Böylelikle kirlenmenin önlemini almış olduk. Şu anda yeni hasta girişlerimiz azalmakla birlikte devam ediyor. Bunun belki bir miktar daha devamı beklenebilir ancak bir azalma söz konusu."

Şebeke suyu kaynatılarak kullanılmalı

Vali Şıldak, vatandaşlara şebeke suyunun kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı şebeke suyunun kullanımı konusunda 2 günlük süre içerisinde daha dikkatli davranmaya, bilhassa kullanacakları ve içecekleri suyu kaynattıktan sonra kullanmaya ve içmeye davet ediyoruz. Bunun uyarısını yapıyoruz. Aynı şekilde tuvalet ve el hijyenine dikkat edilmesi ve sokaklarda bulunan çeşmelerden de su içilmemesi konusunda uyarmak istiyoruz. Bütün rahatsızlanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennisinde bulunuyor, acil şifalar diliyorum."

Burdur'un Bucak ilçesinde pazar gününden bu yana bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurular yaşanmış, başvuruların artması üzerine içme suyundan numune alınarak incelemeye gönderilmişti.

Kaynak: AA