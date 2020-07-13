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Burdur'da 23 askeri personelde koronavirüs tespit edildi

MSB, Burdur 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'nda birliğine yeni katılan 23 askerde koronavirüs tespit edildiğini, askerlerin karantinaya alındığını duyurdu.

Burdur'da 23 askeri personelde koronavirüs tespit edildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Burdur'daki 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığındaki birliğine yeni katılan yükümlülerin 23'ünde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu personelle teması olabileceği değerlendirilenlerin, dün Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözetim altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Pozitif vaka tespit edilen personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Personelimizin durumu Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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