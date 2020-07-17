Burdur'da 6 askerde virüs çıktı
Milli Savunma Bakanlığı, Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde COVID-19 tespit edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde COVID-19 tespit edildiği, virüs bulaşan personelle temas edenlerin, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözetim altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, gözetim altına alınan yükümlülerde, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı ifade edildi.
Kaynak: AA