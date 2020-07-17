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Burdur'da 6 askerde virüs çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde COVID-19 tespit edildiğini bildirdi.

Burdur'da 6 askerde virüs çıktı
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Milli Savunma Bakanlığı, Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde COVID-19 tespit edildiği, virüs bulaşan personelle temas edenlerin, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözetim altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözetim altına alınan yükümlülerde, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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