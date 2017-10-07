Burdur'da ambulansta yangın çıktı hasta öldü
Seyir halindeki ambulansta oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında, hasta hayatını kaybetti .
Burdur'da seyir halindeyken oksijen tüpünün patlaması sonucu alevlerin sardığı ambulanstan çıkmayı başaramayan hasta hayatını kaybetti, eşi ile bir sağlık personeli yaralandı.
Yeşilova ilçesi Horoz köyünde yaşayan İsmail Sargın (58), solunum yolu rahatsızlığından dolayı ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesine götürüldü.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Sargın, Hamza Tokgöz'ün kullandığı 15 DB 429 plakalı ambulansla Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.
Tefenni-Burdur karayolunda ilerleyen araçta, Göl Evleri mevkisine gelindiğinde yangın çıktı.
Sürücü Tokgöz ile sağlık memuru Levent Yaman, anestezi teknikeri İbrahim Bölükbaşı ve İsmail Sargın'ın eşi Teslime Sargın, alevlerin sardığı araçtan çıkmayı başardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, ambulanstan çıkamayan hasta İsmail Sargın, yaşamını yitirdi. Olayda iki kişi yaralandı.
Sargın'ın cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Soruşturma başlatıldı
Burdur Valiliği, "İlimizde hasta sevki sırasında yaşanan istenmeyen hadiseyle ilgili Sağlık Bakanlığının basın duyurusu" başlığıyla bir mesaj yayımladı.
Açıklamada, Burdur'da meydana gelen müessif hadisede ambulansla hasta nakli yapılırken oksijen tüpünün patlaması sonucu hasta İsmail Sargın'ın yaşamını yitirildiği bildirildi.
Olayda yanık tespit edilen hasta yakını ve ambulans personelinin Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yaşanan üzücü olayla ilgili Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari inceleme, savcılık tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılacak inceleme sonucunda ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır. Üzücü olay sonucu vefat eden İsmail Sargın'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Olayda araç içinde bulunan ve yaralanan hasta yakını ve sağlık personelimize acil şifalar diliyoruz."
Kaynak: AA