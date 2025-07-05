Burdur’da Drift Cezası: 46 Bin TL Para, Ehliyet İptali ve Araç Men

Burdur’da lüks aracıyla cadde ortasında drift yaparak hem trafiği hem yayaları tehlikeye atan bir sürücüye yüklü para cezası kesildi. Sürücünün ehliyeti iptal edilirken, aracı da geçici olarak trafikten men edildi.

Olay, Burdur merkezdeki Armağan İlci Mahallesi’ne bağlı Cıvlaz Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir düğün konvoyu sırasında BMW marka araçla tehlikeli şekilde drift atan sürücünün görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerin paylaşılması üzerine Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri devreye girdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda araç sürücüsünün H.Ç. olduğu belirlendi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki ilgili maddeler doğrultusunda toplam 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Bununla da sınırlı kalmayan yaptırımlarda, H.Ç.’nin sürücü belgesi süresiz olarak iptal edildi, BMW marka araç ise 60 gün boyunca trafikten men edildi.

Adli süreç de başlatıldı

Olay yalnızca idari yaptırımla sınırlı kalmadı. “Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak” suçlamasıyla H.Ç. hakkında adli işlem başlatıldığı da öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşları benzer tehlikeli davranışlardan uzak durmaları konusunda uyarırken, trafik kurallarına aykırı hareket edenler hakkında sıfır toleransla işlem yapılacağını vurguladı.