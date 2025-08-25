Burdur'da eğitim uçağı düştü!

Burdur’un Karacaören Barajı’nda su almak için manevra yapan bir eğitim uçağı kalkış yapamayarak baraja düştü. Uçakta bulunan 2 kişi civarda bulunan balıkçıların da desteğiyle sağ salim karaya çıkarıldı.

Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada "Karacaören Barajı bölgesinde su almaya çalışan bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı ve kırıma uğradığı bilirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta bulunan 2 kişi sağlıklı bir şekilde karaya çıkartılmışlardır" denildi.

Valilik açıklamasında, olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü bildirildi.