Burgaz-İstanbul arası deniz otobüsü seferleri başlıyor

Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ticaret ve turizmin geliştirilmesi için planlanan Burgaz-İstanbul deniz seferleri başlıyor. Burgaz ile İstanbul arasında deniz yolu seferlerinin başlaması için yıllardır birçok girişim olurken, 2018 yılında İDO ve Burgaz Deniz Terminali Müdürlüğü çalışmalara başladı. Yapılan görüşmeler doğrultusunda 2019 yılında seferlerin başlaması öngörülüyordu ancak gerçekleşmedi. Ardından pandemi söz konusu deniz seferlerinin 2020 yılında da askıya alınmasına neden oldu. Geçen hafta 118’inci yaşını kutlayan Burgaz Limanı’nda yapılan etkinliklerde Burgaz-İstanbul seferlerinin başlama noktasına geldiği duyuruldu.

Seferler, Burgaz-İğneada-İstanbul rotasında düzenlenecek

Burgaz Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında görüşmelerin devam ettiğini belirten Burgaz Limanı Direktörü Diyan Dimov, söz konusu seferlerin Burgaz-İğneada-İstanbul rotasında düzenleneceğini duyurdu.

İki şehrin belediye başkanlarının da bu konuya sıcak baktığını belirten Dimov, “Henüz netleşmemekle birlikte ilk aşamada biri sabah biri akşam olmak üzere karşılıklı iki deniz otobüsü sefer yapacak. Burgaz’a gelenler veya Burgaz’da yaşayanlar istedikleri takdirde İstanbul’u ziyaret edebilecek, İstanbullular ve İstanbul’a gelenler de istedikleri takdirde günübirlik olarak Burgaz’a gelebilecek. Ziyaretler ilk aşamada turistik geziler şeklinde düzenlenecek. Böylece her iki ülke arasında işbirliğinin daha da geliştirilmesi öngörülüyor.” dedi.

İki şehrin arası 3 saate inecek

Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov, deniz seferlerinin başlaması ile birlikte İstanbul-Burgaz arasının 3 saate ineceğine ve iki ülkenin birbirine daha da yakınlaşacağına dikkat çekti.

Burgaz Valisi Valcho Cholakov da Türkiye ile Bulgaristan arasında işbirliklerinin geliştirilmesi için önümüzdeki günlerde ilk adımların atılacağını dile getirdi.