02 Kasım 2020

AK Partili eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir İstanbul'da özel bir hastanede yeni tip koronavirüs tedavisi gören 65 yaşındaki Burhan Kuzu'nun vefatının ardından vatandaşlar, "Burhan Kuzu kimdir?" sorusuna yanıt arıyor.

Burhan Kuzu kimdir?

Burhan Kuzu, 1 Ocak 1955 tarihinde Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı köyünde doğdu. Dokuz çocuklu bir ailenin çocuğu olan Burhan Kuzu'nun babası Ali Rıza Bey, annesi ise Zahide Hanım'dır. Burhan Kuzu köyde imamlık yapan babasını ortaokul yıllarında, annesini ise lise yıllarında kaybetti.

İlk, orta ve lisa öğrenimi boyunca tiyatro ile ilgilenen Burhan Kuzu, yükseköğrenimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Burhan Kuzu, mezuniyetinin ardından hakimlik ve kaymakamlık sınavını kazandı. Tekirdağ'da kaymakamlık stajına başlayan Burhan Kuzu, 1976 yılında üniversitede asistan kadrosuna alınınca akademik hayatı tercih etti. Daha sonra yine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Anayasa hukuku alanında çalışmalar yapan Burhan Kuzu, 1980-1982 yılları arasında Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Avrupa Konseyi bursuyla araştırmalar yaptı. 1988 yılında ise profesör unvanını aldı. Hukuk alanında makaleler ve kitaplar yazan ve uzun süre Polis Okulları'nda ders veren Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve başkanlığı görevlerini yürüttü.

Yaşamı boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yapan Burhan Kuzu, bir süre Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğretim üyeliği, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyelerinden biri olan Burhan Kuzu, böylece aktif siyasete başladı. AK Parti'nin ilk Demokrasi Hakem Kurulu başkanı olan Burhan Kuzu, 2002 seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girerken, 2007 ve 2011 genel seçimlerinde de AK Parti'nin İstanbul milletvekillerinden biri olarak mecliste yer aldı.

Partinin üç dönem kuralından ötürü Haziran 2015 seçimlerinde aday olamayan Burhan Kuzu, TBMM Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. Kasım 2015'te yapılan erken seçimlerde ise bir kez daha milletvekili olarak meclise girdi.

Evli ve iki çocuk babası olan, Fransızca bilen Prof. Dr. Burhan Kuzu, 1 Kasım 2020 tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.