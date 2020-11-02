02 Kasım 2020

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında vefat eden eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı.

Tören için Fatih Camisi'ne getirilen Burhan Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omzunda musallaya konuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene katılarak, Kuzu'nun ailesine başsağlığı diledi.

COVID-19 tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı ve Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, eski bakanlar Veysel Eroğlu ve İsmet Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Partili belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Burhan Kuzu'nun ebedi yolculuğa uğurlandığını dile getirirken, şunları söyledi:

"Her nefis ölümü tadacaktır. Bu tabii sadece Burhan Hocamız için geçerli değil, şu anda burada saf tutmuş bütün Müslümanlar, müminler için geçerli olan bir hüküm ve bu hükme herkes uyacak. Bunun nerede, ne zaman, nasıl geleceği belli değil. İşte son İzmir'de yaşanan hadise ortada. Bakın 80'e yakın vefat var ve 1000'e yakın yaralı var. Bunların hiçbirisinin böyle bir akıbetle imtihan olacakları akıllarından belki de geçmiyordu ama işte geldi ve yakaladı. Rabbim bizlere iman, Kur'an, İslam üzere ölmeyi nasip etsin. Hep birlikte inşallah Kur'an yolunda yürüyeceğimiz bu yolda Rabbim sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı bizlere nasip etsin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burhan Hocamız hem nüktedandı hem de gerçekten İstanbul Üniversitesinde özellikle davasını bilen bir anayasa hukukçusunun olmadığı dönemde o, davasının bir insanı olarak görev yaptı. Oradan yetiştirdiği öğrencileriyle hep övündü. Doğrusu biz de onunla övündük. Parlamentoda beraber süren bir yolculuğumuz oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı makamında danışmanım olarak da görev yaptı. Orada da beraberce çalıştık. Koronavirüs salgını neticesinde de Burhan Hoca'yı bu hastalıkla çok kısa sürede kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin, akıbeti hayrolsun." diye konuştu.

Burhan Kuzu'nun ailesine ve tüm dava arkadaşlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, "Mekanı cennet olsun." dedi. Erdoğan, Kuzu'nun naaşına cenaze aracına kadar eşlik etti.

Burhan Kuzu'nun cenazesi, Edirnekapı Mezarlığında defnedildi.

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Kaynak: AA