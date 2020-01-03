Bürokraside atama operasyonu
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında yapılan üst düzey atamalar Resmi Gazete’de yayınlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığına Çağatay Özdemir, SGK Başkan Yardımcılığına İsmail Yılmaz getirildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Türkan Palay görevden alınarak yerine Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya getirildi.
Aynı bakanlıkta, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Şuayıp Tunçal, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Şule Ülker, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Hasan Doğu Altay, Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Ramazan Özdağ getirildi.
Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü Aper Coşkun görevden alınarak yerine Ömer Önhon atandı.
Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne Veysel Ünverdi, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcılığına Zübeyir Çalışan getirildi.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ferda Yıldırım görevden alınırken, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Azgın , Ticaret Araştırmaları Genel Müdür Yardımcılığına Ebru Arısoy getirildi.